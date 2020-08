FAKTA: Det ved vi før nye forhandlinger om fase 4

Et aftaleudkast fra i onsdags for genåbningens fase 4 viser, at det ligger på bordet, at nattelivet fortsat skal holde lukket til 1. november, og at forsamlingsforbuddet på 100 - i nogle tilfælde 500 - kan blive forlænget lige så længe.

Fredag genoptages forhandlingerne klokken 16 på Christiansborg, efter at det ikke lykkedes regeringen og Folketingets partier at nå til enighed onsdag, hvor der blev forhandlet i næsten ti timer.

Her er, hvad vi ved om aftaleudkastet, hvor ingen tiltag er endelige:

* Målsætning om testsvar inden for 24 timer.

* Mere fokus på, at isolation bliver gennemført.

* Mulighed for udvidet obligatorisk brug af mundbind.

* Lukning af diskoteker og natteliv forlænget til 1. november.

* Forsamlingsforbud på 100/500 forlænget til 1. november.

* Kompensation til virksomheder, der bliver ramt af fortsat nedlukning.

* Ophævelse af regel om, at turister skal have seks overnatninger for at måtte rejse ind.

Folketingets partier er gået ind til forhandlingerne om genåbningens fase 4 med forskellige ønsker:

- De Konservative vil have reglen om, at udenlandske turister skal booke seks sammenhængende overnatninger i Danmark for at indrejse, afskaffet. De Radikale og Venstre er enige.

- Enhedslisten og SF ønsker, at mundbind skal være et krav - og ikke en anbefaling - i offentlig transport over hele landet. Desuden vil Enhedslisten gøre dem gratis.

- Venstre mener, at personer skal have svar på coronatest inden for 24 timer. Erhvervslivet skal hjælpes yderligere. Og så skal personer, som ikke overholder selvisolation, kunne få besøg af politiet og i sidste ende tvangsindlægges.

- Dansk Folkeparti mener, at der skal være ekstra tiltag mod smittespredning blandt etniske minoriteter.