FAKTA: Det skriver seruminstitut om mulighed for avlsmink

Det sagde han, efter at regeringen i en uge har holdt fast i, at alle mink i Danmark skal slås ned efter fund af muteret covid-19 i mennesker spredt fra mink.

Tirsdag aften sagde fødevareminister Mogens Jensen (S) opsigtsvækkende, at en lille gruppe avlsmink kan holdes i live, så en bestand kan genopbygges efter corona.

Udmeldingen kommer efter en vurdering fra Dansk Veterinær Konsortium under Statens Serum Institut og Københavns Universitet sendt til forhandlingerne om kompensation til minkavlerne.

Læs uddrag af vurderingen, som Ritzau har set, her:

* Der er ikke metoder eller teknikker udviklet, som muliggør anvendelsen af indsamlet sæd, æg eller embryoer med henblik på bevarelse af minks avlsmateriale.

* Der findes mange forskellige farvemutationer, og nogle af disse giver i fællesskab de nuværende farvelinjer. Hvis man gemmer for eksempel otte farvelinjer, kan størstedelen af produktionen genoptages herfra.

* For hver af de større linjer bør der gemmes mindst 5000 avlstæver og 2000 avlshanner, hvilket resulterer i 56.000 avlsdyr. Disse avlsdyr bør udvælges på tværs af farme for at sikre så bred en genetisk base som muligt.

* Flaskehalsen er, at man cirka kan opskalere til 2,5 gange det antal tæver, man havde året før. Det vil sige, at hvis man starter med 5000 tæver, vil det optimistisk set tage fire år at komme op over en halv million tæver, hvilket er væsentligt mindre end det niveau, der er i dag.

* Det vurderes, at det vil være muligt at opbevare et sådant antal dyr på en sundhedsmæssig forsvarlig måde enten i flere lukkede biosikrede enheder.

* Eller ved spredning af minkene på mange mindre eksisterende farme med eksempelvis 500-3000 dyr per enhed. Og således at der er god afstand imellem dyrene samtidig med overholdelse af nærmere specificerede retningslinjer for smittekontrol.

Kilder: Dansk Veterinær Konsortium, Statens Serum Institut, Københavns Universitet.