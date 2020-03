FAKTA: Det siger reglerne om forsamlinger

Siden onsdag har der for at begrænse smitten med coronavirus været et forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer.

Her følger en oversigt over, hvordan forbuddet mod forsamlinger over 10 personer helt præcist gælder, og hvad der er undtaget:

* Det er forbudt at deltage i arrangementer, begivenheder og aktiviteter, hvor flere end 10 personer er samlet. Det gælder både indendørs og udendørs og gælder både offentlige og private arrangementer.

* Forbuddet forhindrer ikke, at flere end 10 personer bevæger sig rundt i et supermarked, en butik eller togstation. Det samme gælder i en bus, et tog eller på en færge.

* Arbejdspladser er ikke omfattet af forbuddet.

* Forbuddet er ikke gældende, hvis der er tale om en forsamling med et politisk øjemed. Det kan for eksempel være demonstrationer eller politiske møder. De almindelige råd om at undgå smitte - herunder at holde afstand - er dog fortsat gældende.

* Forbuddet gælder ikke i private hjem, men regeringen og myndighederne opfordrer kraftigt til at aflyse fester, fødselsdage, middage og lignende arrangementer med mere end 10 deltagere.

* Politiet har lov til at gribe ind på offentlige steder, hvis der er mere end 10 personer på en måde, som øger smittefaren med coronavirus.

* Hvis flere end 10 personer er samlet, vil politiet opfordre folk til at spredes. Hvis de nægter, vil der blive udskrevet bøder, og i sidste ende kan politiet opløse forsamlingen med magt.

* Bøden for at være i en forsamling på flere end 10 er på 1500 kroner. Restauranter og lignende, der holder åbent trods forbud, vil få en bøde på 5000 kroner.

Kilde: Rigspolitiet.