FAKTA: Det siger loven om overgreb

En 32-årig tidligere idrætslærer er torsdag i Østre Landsret blevet idømt to års fængsel for at have haft sex med en 13-årig pige.

Landsrettens afgørelse har vakt opsigt, fordi den siger, at pigen frivilligt havde sex med den meget ældre mand.

Den seksuelle lavalder er 15 år, men straffeloven opererer med tre forskellige aldersgrænser, når en voksen har sex med børn eller unge.

* Hvis et barn er under 12 år, er der ifølge loven altid tale om voldtægt. Det fremgår af straffelovens paragraf 216, stk. 2, der lyder:

For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.

* Hvis et barn er mellem 12 og 15 år er det altid ulovligt for en voksen at have sex med det, men der er - som landsretten afgørelse viser - ifølge loven ikke nødvendigvis tale om voldtægt. Det fremgår af straffelovens paragraf 222:

Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af § 216, stk. 2.

* Hvis en ung er mellem 15 og 18 år, er det ulovligt for blandt andet den unges lærer at have sex med vedkommende, ligesom det er ulovligt at forføre en ung under 18 år. Det fremgår af paragraf 223:

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Alle bestemmelserne herover gælder også andre seksuelle forhold end samleje, fremgår det af paragraf 225.

Kilder: Straffeloven.