FAKTA: Det risikerer Dan Jørgensen en næse for

* Der er i Danmark og EU krav om, at der skal blandes bæredygtig brændstof som eksempelvis biobrændstof i fossile brændstoffer. I 2019 blev det krav hævet fra 5,75 procent til 7,6 procent for 2020.

Læs her, hvad sagen går ud på.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) risikerer torsdag eftermiddag en næse for at have siddet et flertal i Folketinget overhørigt.

* Kommer der ikke en ny aftale for 2021, så vil kravet falde tilbage til 5,75 procent til nytår.

* Det er vigtigt for erhvervslivet, at kommende krav er på plads i god tid. Samtidigt vil et faldende krav øge CO2-udledningen.

* 26. oktober 2019 svarede Dan Jørgensen (S) Folketinget, at han ville tage kommende krav - og en langsigtet plan - op "efter årsskiftet".

* 20. februar 2020 vedtog et flertal af alle partier i Folketinget med undtagelse af Nye Borgerlige og Liberal Alliance en tekst, der opfordrede regeringen til "inden sommerferien" at fremlægge en plan for området og indkalde til forhandlinger.

* 27. maj spurgte Venstres bæredygtighedsordfører, Marie Bjerre, ind til sagen i Folketinget. Her svarede Dan Jørgensen, at han ikke kunne give en dato, men at sagen ville blive taget op til efteråret.

26. juni er Dan Jørgensen indkaldt til samråd i sagen, hvor han risikerer at få en næse.

Kilder: Folketinget, ft.dk