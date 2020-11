FAKTA: Det meste af Europa har flere smittetilfælde end Danmark

Omfanget af test spiller ind på, hvor stort et antal positive test der findes.

I forhold til Danmarks placering hører det med til historien, at Danmark tester mellem tre og syv gange så meget som de seks lande, der ligger lavere end Danmark.

Nedenfor ses listen, der opgør antallet af ugentlige smittede per 100.000 indbyggere ugentligt:

For at forstå hvor markant smitten er mange steder, kan man sammenholde tallene med, at de danske myndigheder fraråder unødvendige rejser til et land, hvis der er mere end 30 nye smittetilfælde om ugen per 100.000 indbyggere.

1. Belgien: 868.

2. Tjekkiet: 788.

3. Luxembourg: 663.

4. Slovenien: 541.

5. Liechtenstein: 426.

6. Frankrig: 386.

7. Holland. 380.

8. Kroatien: 318.

9. Slovakiet: 276.

10. Polen: 270.

11. Spanien: 265.

12. Østrig: 257.

13. Italien: 244.

14. Storbritannien: 234.

15. Portugal: 216.

16. Malta: 193.

17. Ungarn: 179.

18. Bulgarien: 175.

19. Rumænien: 171.

20. Litauen: 147.

21. Irland: 123.

22. Island: 117.

23. Cypern: 110.

24. Tyskland: 108.

25. Danmark: 103.

26. Sverige: 102.

27. Grækenland: 73.

28. Letland: 70.

29. Estland: 34.

30. Norge: 32.

31. Finland: 26.

Kilde: Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

* Man skal i læsningen af tallene være opmærksom på, at der er stor forskel på, hvor meget de enkelte lande tester. Det har indflydelse på, hvor mange smittede der bliver registreret.