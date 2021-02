FAKTA: Det laver medlemmerne af Folketingets Præsidium

* Næstformænd: Karen Ellemann (V), Pia Kjærsgaard (DF), Rasmus Helveg Petersen (R) og Trine Torp (SF).

* Næstformændene bliver udpeget af de fire største partier, der ikke har formandsposten. Næstformændene har formelt kun en rådgivende rolle, men i praksis optræder præsidiet som et kollegialt organ.

* Præsidiet vælges for et år ad gangen, og formanden bliver valgt af et flertal i Folketinget. Præsidiet beskæftiger sig med de indre forhold i Folketinget, det vil blandt andet sige at lede møderne i Folketingssalen og være repræsentanter for Folketinget.

* Præsidiets medlemmer skiftes til at sidde i formandsstolen i Folketingssalen i de såkaldte stolevagter. Når ingen af medlemmerne af præsidiet har mulighed for at sidde i formandsstolen, overtages opgaven af en af de fire tingssekretærer.

* Personen i formandsstolen skal sørge for god orden og en værdig forhandlingsform. Blandt andet skal folketingsmedlemmerne sige hr. og fru til hinanden, og de må ikke bande.

Kilde: Folketingets hjemmeside.