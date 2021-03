FAKTA: Det har farlig røver på samvittigheden

M'Rabet er ikke ukendt i det danske retssystem. Tre gange tidligere er han dømt for grove røverier og udvist af Danmark for bestandigt.

Onsdag blev den 51-årige franske statsborger Tayeb Si M'Rabet idømt seks års fængsel og udvisning for bestandigt for at planlægge et røveri mod værdicentralen Loomis i Brøndby.

Her er, hvad han har på samvittigheden:

* Den 18. april 1994 blev chaufførerne på en pengetransport overfaldet i Ballerup. En af chaufførerne blev stukket i låret med en kniv og væltet omkuld, hvorefter røverne forsvandt med en værdisæk med 675.000 kroner. Under flugten sprøjtede røverne tåregas mod chaufførerne og andre tilstedeværende.

* Efter nogle anonyme henvendelser kunne politiet en måned efter røveriet anholde fire mænd - heriblandt Tayeb Si M'Rabet. Han blev i august 1995 idømt tre og et halvt års fængsel og udvisning for bestandigt.

* 17. november 1995 stikker M'Rabet af fra Vestre Fængsel i København. Han slipper ud ved at klippe hul i et trådhegn og kommer over ringmuren ved hjælp af et reb med en hjemmelavet krog.

* 19. august 1996 overfalder fire mænd en pengetransport på Tårnby Torv på Amager. To bankbetjente bliver truet med pistol og pumpgun til at udlevere 1,5 millioner kroner, og en af bankbetjentene bliver væltet om på jorden.

Det lykkes en af røverne at slippe væk, men 19. september 1997 bliver tre mænd dømt for røveriet. To mænd fik fire års fængsel, mens M'Rabet som den formodede bagmand fik seks års fængsel og blev udvist for bestandigt.

* 16. november 1997 stikker M'Rabet igen af. Denne gang fra Horsens Statsfængsel, hvor han på klassisk vis savede sig ud af fængslet.

* I november 2000 løslades han og bliver efterfølgende sendt ud af landet. Men i februar 2003 bliver han anholdt i København, da han forsøger at stjæle en jakke fra en parkeret bil.

* Den 10. august 2008 brager en gummiged gennem væggen til Dansk Værdihåndtering, DVH, i Glostrup. Seks maskerede og tungt bevæbnede mænd slipper væk med 62 millioner kroner.

Ti skraldebiler, hvoraf syv var stukket i brand, spærrede vejen til DVH, så politiet ikke kunne komme frem. Desuden var der spredt partisansøm ud på vejene i området.

* 15. september 2010 bliver 14 mænd ved Retten i Glostrup dømt for kuppet. M'Rabet og flere andre anker dommen til Østre Landsret, der 26. januar 2012 stadfæster dommen til røveren på ti års fængsel og udvisning for bestandigt.

* 24. marts 2021 bliver M'Rabet og tre svenskere dømt for at planlægge et røveri mod værdicentralen Loomis i Brøndby. Den planlagte fremgangsmåde mindede om røveriet mod DVH i 2008. M'Rabet idømmes seks år fængsel og udvises for fjerde gang af Danmark.

Kilder: Ritzau