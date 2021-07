FAKTA: Det handler konflikten med sygeplejerskerne om

* Strejken blev udløst, efter at sygeplejerskerne ad to omgange i år stemte nej til en ny overenskomst for perioden 2021-2024, da de ikke var tilfredse med en lønstigning på omkring fem procent over tre år.

* Konflikten har Dansk Sygeplejeråd på den ene side - og arbejdsgiverne Danske Regioner og Kommunernes Landsforening - på den anden side.

* Dansk Sygeplejeråd mener, at deres løn er lavere, fordi tjenestemandsreformen fra 1969 placerede sygeplejersker på et lavere løntrin end de mandsdominerede fag i det offentlige.

* Konsekvensen af reformen er ifølge sygeplejerskerne et årelangt lønefterslæb, som sygeplejerskerne nu vil gøre op med.

* Dansk Sygeplejeråd mener, at dårligere lønvilkår gør det svært at rekruttere tilstrækkeligt med sygeplejersker. Dermed er der risiko for, at der fremover vil mangle endnu flere sygeplejerskerne end nu.

* Arbejdsgiverne mener omvendt ikke, at det er muligt at finde flere penge til sygeplejerskerne inden for de nuværende rammer.

Kilder: Dansk Sygeplejeråd, Danske Regioner.