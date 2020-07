FAKTA: Det er forskellen på kvote 1 og kvote 2

* På en kvote 1-ansøgning bliver du udelukkende bedømt på resultatet af din gymnasiale uddannelse. Det betyder, at studerende med højt karaktergennemsnit får plads på den videregående uddannelse før elever med et lavere gennemsnit.

Her kan du se, hvad forskellen på de to kvotesystemer er:

Søndag klokken 12 udløb fristen for at søge ind på de videregående uddannelser under kvote 1.

* Er der bestemte karakterkrav til studiet, du søger ind på, skal fagene være bestået på det krævede niveau.

Kvote 2:

* Optagelse gennem kvote 2 er for ansøgere, som ikke kan blive optaget gennem kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet.

* Kvote 2-kriterierne består af forskellige faglige og generelle aktiviteter, som sammen med den adgangsgivende eksamen giver mulighed for at søge optagelse. Eksempler på kvote 2-kriterier kan være:

* Anden uddannelse (eller dele af en uddannelse) ud over en gymnasial uddannelse.

* Højskoleophold af typisk 16 ugers varighed.

* Udlandsophold på minimum tre til seks måneder såsom skoleophold med undervisning på gymnasialt eller videregående niveau eller ophold med sprogundervisning.

* Aktiviteter som foreningsarbejde, politisk arbejde, arbejde med børn og unge, arbejde med handicappede eller arbejde som fritidsleder.

* Studierelevant arbejde.

* Motiveret ansøgning.

* Nogle uddannelser indkalder kvote 2-ansøgere til optagelsesprøver og/eller samtaler. Prøverne kan være alt fra multiple choice-test til større hjemmeopgaver.

I 2019 søgte i alt 88.754 ind på en videregående uddannelse. Det var et fald et lille fald sammenlignet med året før.

Kilder: Uddannelsesguiden.dk, Uddannelses- og Forskningsministeriet.