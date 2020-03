FAKTA: Det er der blevet sagt om corona-test

Myndighederne har ikke meldt klart nok ud om, hvorfor der ikke testes nær så meget for coronavirusset i Danmark, som eksempelvis Sydkorea gør, og det skaber usikkerhed i befolkningen.

Læs her, hvad forskellige myndigheder - og en enkelt organisation - har sagt om omfanget af testene i Danmark:

* Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsens direktør:

- Der har været meget fokus på, om vi tester for lidt. Vores vurdering er, at Danmark ligger rigtig, rigtig godt i feltet - også i forhold til Sydkorea. Vi har en forventning om, at vi snart overhaler Sydkorea i forhold til testpraksis.

* Kåre Mølbak, faglig direktør ved Statens Serum Institut, på spørgsmålet "hvis det er nødvendigt med flere end 3000 test om dagen, kan der så blive problemer?":

- Så kan der blive problemer, ja.

* Thomas Senderovitz, Lægemiddelstyrelsens direktør:

- Det har altså ikke noget at gøre med, at der ikke er nok kits eller kapacitet, at man ikke tester flere. Vi har rigeligt med kapacitet, når det alene handler om udstyr, men der skal jo også mandskab til.

* Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, om test af pleje- og sundhedsansatte med milde symptomer:

- Det handler også om, at der ikke er den fornødne testkapacitet alle steder. Eksempelvis mangler der kapacitet i Region Hovedstaden.

Kilder: Ekstra Bladet, Information, DR.