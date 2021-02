FAKTA: Det er den 28-årige tiltalt for

En 28-årig mand fra Københavnsområdet er blevet tiltalt for i 2013 at have hvervet en anden mand til Islamisk Stat i Syrien.

Han er tiltalt efter straffelovens paragraf 114 c stk. 1 og paragraf 114 d, stk. 3. De lyder:

114 c stk. 1: Med fængsel indtil 10 år straffes den, som hverver en person til at begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a (terrorisme, red.) eller til at slutte sig til en gruppe eller sammenslutning for at fremme, at gruppen eller sammenslutningen begår handlinger af denne karakter.