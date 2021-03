FAKTA: Det er betjentene tiltalt for

To betjente er tiltalt for at bruge ulovlige midler for at fremtvinge en tilståelse i strid med retsplejeloven. Hvis de ikke dømmes for det, vil anklagemyndigheden have dem dømt for pligtforsømmelse.

Sammen med en tredje betjent, der godkendte deres handlinger, er de desuden tiltalt for at misbruge deres stilling.