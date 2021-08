FAKTA: Det er Messerschmidt tiltalt for

Læs her, hvad Morten Messerschmidt er tiltalt for.

* EU-svig efter straffelovens paragraf 289 stk. 1 og 2.

Morten Messerschmidt er tiltalt for bevidst at have "afgivet urigtige eller vildledende" oplysninger til EU for at få "uberettiget støtte" fra partialliancen Meld.

Mere konkret står Morten Messerschmidt tiltalt for fra marts til august 2015 at have fremlagt - eller foranlediget fremlagt - urigtige oplysninger om, at der skulle holdes en EU-konference samtidig med partiets sommergruppemøde den sommer i Skagen for at få en støtte på 98.835 kroner.

Det "uagtet at en sådan konference aldrig fandt sted".

Han er også tiltalt for efterfølgende - i starten af 2016 - at sende urigtige eller vildledende oplysninger til EU for at få godkendt støtten på 98.835 kroner fra fonden Meld.

Straframmen er op til 1,5 års fængsel.

* Dokumentfalsk efter straffelovens paragraf 171 stk. 1, jævnfør paragraf 172 stk. 1.

Morten Messerschmidt - samt hans tidligere personlige assistent - er tiltalt for at have fået udvirket og senere brugt et falsk dokument som dokumentation over for Meld.

Der er tale om en kontrakt om service til en konference med Color Hotel Skagen, hvor DF's sekretariatschef, Jeanie Nørhave, har skrevet under for hotellet som dets administrationschef.

"Selv om hun ikke var ansat som sådan og ikke var bemyndiget til at underskrive for hotellet", står der i anklageskriftet.

Dokumentet er efterfølgende overleveret til Meld som bevis for konferencen.

Straframmen er op til to års fængsel.

Anklagemyndigheden vil have fængselsstraf i sagen.

Kilder: Anklageskriftet