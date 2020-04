FAKTA: Det anbefaler Ytringsfrihedskommissionen

* Der er en bekymrende tendens til at anvende trusler, vold eller chikane, når man oplever ytringer, man ikke selv er enig i. Det afholder mange fra at ytre sig offentligt.

* Der er behov for en styrket retshåndhævelse og en indsats for en bedre debatkultur.

* Der advares mod at lovgive om særlige eller ekstreme gruppers ytringsfrihed. Kommissionen har set en "bekymrende tendens" til at begrænse ytringsfriheden.

* Kommissionen understreger informationsfrihedens betydning for indhold i ytringsfriheden og opfordrer blandt andet til at adgangen til aktindsigt øges gennem en ny offentlighedslov.

* Kommissionen mener ikke, at der skal lovgives mod sociale medier omkring disinformation.

* Den danske befolkning er veluddannet og godt rustet til at sortere i informationsstrømmen.

* Kommissionen opfordrer til, at der fortsat ydes støtte til frie medier, hvis økonomi er under pres, ikke mindst lokalt og regionalt.

* Racismeparagraffen er et tilbagevendende punkt i debatten om ytringsfrihed. Et flertal i kommissionen anbefaler at bevare paragraffen, men at der sker en præcisering af bestemmelsen.

* Et flertal anbefaler, at der indføres en lov om offentligt ansattes ytringsfrihed for at øge deres deltagelse i den offentlige debat.

Kilder: Ytringsfrihedskommissionen.