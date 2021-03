FAKTA: Derfor skifter vi til sommertid

Klokken to natten til søndag skifter Danmark til sommertid. Det betyder, at urene skal stilles en time frem - hvis de ikke gør det af sig selv.

* Han kom på den, fordi han ville have flere lyse timer om aftenen til at samle insekter.

* Den amerikanske statsmand Benjamin Franklin har flere gange fejlagtigt fået æren for opfindelsen.

* Det har han, fordi han i 1784 i et humoristisk indlæg i en fransk avis, da han var udsendt af den amerikanske stat til Frankrig, foreslog at franskmændene stod tidligere op for at spare på stearinlysene.

* Han foreslog dog ikke at stille på uret.

* Sommertid slog første gang rigtigt igennem i Europa under Første Verdenskrig.

* Tyskland skulle finde på måder at spare brændsel på. Det førte midt under verdenskrigen til den første sommertid i Europa.

* For at sikre sig, at Tyskland ikke fik en fordel, fulgte resten af de krigsførende lande trop i de efterfølgende år.

* I Danmark indførte vi også sommertid i 1916, hvor efter den forsvandt igen.

* Men sommertiden var retur fra 1940 til 1948.

* Og så fik vi igen sommertid i 1980, hvor den blev gjort permanent.

* Men EU-landene har i flere år diskuteret, om skiftet mellem sommertid og vintertid skal droppes helt. Det er der endnu ingen afklaring på.

