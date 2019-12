FAKTA: Derfor skete togulykken på Storebæltsforbindelsen

Ved ulykken blev et IC4-tog ramt af dele fra et modkørende godstog fra DB Cargo, og toget foretog en hård opbremsning på Storebæltsforbindelsen.

Ulykken kostede otte personer livet og kvæstede 18.

I rapporten anser Havarikommissionen manglende låsning for at være årsag til, at en sættevognstrailer kunne blæse af og ramme et tog i ulykken.

Læs her om nogle af Havarikommissionens konklusioner og anbefalinger:

* Det konkluderes, at sættevognstraileren med overvejende sandsynlighed var læsset korrekt med hovedbolten på plads i skamlen.

* Men låsen, der skulle sikre sættevognstraileren på lommevognen, fungerede ikke korrekt, og sættevognstraileren var dermed ikke fastlåst til lommevognen.

* Havarikommissionen anser den manglende låsning for at være årsagen til, at den tomme og dermed relativt lette sættevognstrailer kunne blæses af sin plads i godstoget og kollidere med L 210, som toget hed.

* Havarikommissionen nævner også, at vedligeholdelsen af skamler generelt bar præg af at være mangelfuld, og manualen fra fabrikanten beskrev ikke klart den nødvendige smøring af de bevægelige dele under skammelpladen.

* I forhold til vindpåvirkningen blev middelvindhastigheden på ulykkestidspunktet registreret til under 21m/s og dermed under de gældende grænser for iværksættelse af restriktioner for jernbanetrafikken over Storebælt.

* Havarikommissionen har også undersøgt det involverede IC4-togsæt for dets modstandsdygtighed, og det konkluderes, at vognkassen på forreste vogn blev udsat for påvirkninger, som ligger uden for togtypens designkrav.

* Havarikommissionen anbefaler blandt andet, at Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) sikrer, at alt sikkerhedskritisk udstyr på godsvogne identificeres og håndteres i det europæiske vedligeholdelsesregime.

* Det anbefales også, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sikrer at sikkerhedsledelsessystemet hos DB Cargo fremadrettet indhenter sikkerhedsrelevant viden hos medarbejdere og andre involverede, og håndterer dette i virksomhedens sikkerhedsledelsessystem.

Kilde: Havarikommissionen.