FAKTA: Derfor skal du stille uret natten til søndag

Læs her, hvorfor du igen skal vænne dig til ændring i døgnrytmen:

Natten til søndag skal vi igen omstille os til vintertid ved at stille uret tilbage - hvis det da ikke gør det af sig selv.

* Den formelle betegnelse for tiden om vinteren er dansk normaltid, DNT. I international sammenhæng svarer det til den koordinerede universaltid, UTC, plus en time. Det er det, der tidligere har været omtalt som Greenwich Mean Time - GMT.

* Sommertiden varer syv måneder fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober.

* Om efteråret skal uret stilles en time tilbage til "normaltid" fra klokken 03.00 til klokken 02.00. Vi får med andre ord en ekstra time.

* Om foråret skal uret stilles en time frem fra klokken 02.00 til klokken 03.00. Det "koster" altså en time.

* Som følge af justeringen af klokkeslættet, vil det om efteråret være lysere, når man skal på arbejde mandag morgen, i forhold til samme tidspunkt på døgnet ugen forinden.

* Sommertid blev første gang indført af Østrig og Tyskland i 1916 for at spare energi og dermed olie, som var knap på grund af Første Verdenskrig.

* En række europæiske lande - herunder Danmark - fulgte trop 21. maj samme år.

* Sommertiden kom igen fra 1940 til 1948, men blev først permanent i Danmark i 1980.

* Efter en standardisering i EU i 1996 følger hele unionen med på samme tid. I alt har omkring 70 lande indført ordningen med sommertid.

* Reglerne om sommertid er fastlagt i et EU-direktiv.

* I 2018 kom det dog op på EU-plan at afskaffe de årlige skift frem og tilbage.

* I en internetrundspørge svarede 4,6 millioner EU-borgere på, om de støttede forslaget. 84 procent sagde ja.

* Europa-Parlamentet stemte også for at gøre sommertid til fortid efter 2021.

* De afsluttende forhandlinger kan dog ikke indledes, før de enkelte EU-lande har taget stilling til forslaget. Og der har ikke været fuld opbakning.

Kilder: Den Store Danske, Eur-lex og Ritzau.