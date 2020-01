FAKTA: Derfor fejrer vi Genforeningen

Markeringen når sit officielle og afsluttende højdepunkt i Sønderjylland 9.-12. juli - præcis 100 år efter Christian X's ikoniske ridt over grænsen i 1920.

Genforeningen markeres med en lang række begivenheder og aktiviteter over hele landet.

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

Uden Genforeningen ville byer som Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg i dag have været tyske.

Det var to folkeafstemninger i kølvandet på Første Verdenskrig, der sørgede for, at Sønderjylland, som indtil da havde været en del af det tyske kejserrige, blev genforenet med Danmark.

Sønderjylland, som var det oprindelige navn på hertugdømmet Slesvig, blev tabt under krigen i 1864, og den dansk-tyske grænse kom til at løbe ved Kongeåen lige syd for Kolding.

* Dansk flertal i 1. zone

10. februar 2020 stemte Nordslesvig sig med et dansk flertal på 75 procent af stemmerne til Danmark.

* Tysk flertal i 2. zone

14. marts 2020 stemte 80 procent i den mellemslesvigske afstemningszone for områdets forbliven i Tyskland. Også i Flensborg, som indgik i zone 2, var der stort tysk flertal.

På trods af det klare tyske flertal arbejdede en dansk bevægelse for, at Flensborg skulle med til Danmark.

Men en international kommission besluttede, at grænsen skulle trækkes nord for Flensborg og syd for Tønder (den nuværende dansk-tyske grænse).

Kilder: Genforeningen2020.dk, Grænseforeningen.