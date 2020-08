FAKTA: Derfor er dine feriepenge indefrosne

Danskere, der glæder sig til at få udbetalt dele af de indefrosne feriepenge til oktober, må indstille sig på, at det kan være enten for mange eller for få.

Men hvad er det for nogle penge, der udbetales? Og hvorfor er de indefrosset? Det kan du læse mere om her:

* Der er indført en ny ferielov, som gør, at lønmodtagere fremover optjener og afholder ferie i samme periode. Tidligere blev ferien optjent over et helt kalenderår, før det kunne afholdes ferieåret efter.

* Der var altså udsigt til det dobbelte antal feriedage i overgangsperioden, da der både var optjent ferie efter de gamle regler, der skulle afholdes, mens der løbende blev optjent efter de nye til afholdelse måneden efter.

* Derfor bliver fem af ugerne indefrosset og indsat i en fond - Lønmodtagernes Feriemidler - for at sikre, at du ikke kan holde dobbelt så meget ferie i løbet af 2020.

* Pengene stod først til at blive udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet - altså typisk går på pension - men det ændrede et politisk flertal på tidligere på sommeren.

* Her blev det besluttet at udbetale tre af de fem uger til oktober for at få gang i økonomien oven på coronakrisen. De sidste to uger skal der forhandles om til efterår.

* Danskerne skal selv søge om at få de indefrosne feriepenge udbetalt til oktober. Ifølge Jyllands-Posten vil de fleste danskere dog få udbetalt det forkerte beløb.

* Det skyldes, at arbejdsgiverne først senere på året indberetter det præcise beløb, der er optjent i feriepenge, og det beregnes derfor ud fra skatteregistret.

* Det opfanger dog ikke, om man har holdt ferie, hvor man ikke optjener feriepenge, ligesom pensionsbidrag er trukket fra, selv om der her optjenes feriepenge.

* Fejlen vil blive rettet, når de sidste to ugers feriepenge udbetales.

* Feriepengene udgør cirka 12,5 procent af ens ferieberettigede løn i overgangsåret, der løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020. 1. september træder den nye ferielov i kraft.

Kilde: LD, Borger, Jyllands-Posten.