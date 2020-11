FAKTA: Der er fundet fem forskellige minkvarianter af corona

Det oplyser Statens Serum Institut.

Her kan du læse om de forskellige minkvarianter.

* Når virus bevæger sig fra menneske til mink og fra mink til menneske, kan der ske mutationer i arvematerialet hos virus.

* Statens Serum Institut har indtil videre kortlagt fem forskellige grupper - også kaldet clustre - af muteret virus hos mink.

* Cluster 5 er den mest omtalte og tilsyneladende også den mest problematiske.

* Denne variant er konstateret på fem nordjyske minkfarme og hos 12 personer - 11 i Nordjylland og én på Sjælland.

* Den regnes for særligt problematisk, fordi den i laboratorieprøver har vist sig at være mindre følsom over for antistoffer.

* Det betyder, at personer, der har været inficeret med coronavirus og dannet antistoffer, muligvis ikke er immune over for cluster 5-varianten.

* På samme måde kan nogle af de vacciner, der i øjeblikket er under udarbejdelse, vise sig mindre effektiv mod varianten.

* Cluster 5 har nogle ændringer i det såkaldte spike-protein.

* Flere af de potentielle virusvacciner er baseret på at benytte dette spike-protein.

* Men hvis der sker ændringer i spike-proteinet på de virus, som vaccinen skal bekæmpe, så kan effekten blive nedsat.

* Indtil videre er der kun konstateret nedsat følsomhed over for antistoffer hos cluster 5.

* Man ved, at cluster 1-varianten ikke har nedsat følsomhed over for antistoffer.

* De øvrige varianter - cluster 2, 3 og 4 - er ved at blive undersøgt.

Kilde: Statens Serum Institut.