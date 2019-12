FAKTA: Der er forskel på ghetto og udsat boligområde

Hvis et boligområde opfylder to af ministeriets kriterier, ryger det på listen over udsatte boligområder.

Hvis det opfylder et kriterie om indvandrere og etnicitet, ryger det på den såkaldte ghettoliste.

* Et udsat boligområde er et område, hvor der bor mindst 1000 mennesker, og hvor mindst to af følgende kriterier er opfyldt:

- Mindst 40 procent af beboerne i alderen 18 til 64 år har over de seneste to år ikke haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller en uddannelse.

- Sammenlignet med landsgennemsnittet har tre gange så mange af beboerne være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller en lov om euforiserende stoffer over de seneste to år.

- Mindst 60 procent af beboerne i alderen 30 til 59 år har maksimalt en grunduddannelse.

- Bruttoindkomsten for skattepligtige beboere i alderen 15 til 64 år, der ikke er under uddannelse, er mindre end 55 procent af bruttoindkomsten for den samme befolkningsgruppe i hele den region, området ligger i.

* Et såkaldt ghettoområde er et område, hvor der bor mindst 1000 mennesker, og som opfylder følgende:

- Mindst to af de kriterier, som et udsat boligområde også skal opfylde.

- Mere end halvdelen af beboerne er indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande.

* Hvis et boligområde har været på den såkaldte ghettoliste i fem år, betegnes den som et "hårdt ghettoområde".

Kilder: Transport- og Boligministeriet