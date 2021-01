FAKTA: Den danske folkekirke har 11 biskopper

Op til bispevalget lød det fra Peter Birch, at han vil arbejde for en folkekirke, der er centralt placeret i samfundet.

Han mener, at kirken skal bygge på "stærke og selvstændige menighedsråd".

Læs mere her om biskopperne og deres arbejde.

* Et stift er et geografisk afgrænset område, som er folkekirkens højeste organisatoriske enhed.

* folkekirken er opdelt i ti stifter i Danmark og et i Grønland. Der er en domkirke i hvert stift. Der er også en biskop i hvert stift, og dermed ti biskopper i Danmark samt en i Grønland.

* Alle biskopper er lige, men biskoppen i København, som siden 2009 har været Peter Skov Jacobsen, udgør den første i rækken.

* Biskoppen er stiftets øverste myndighed i kirkelige sager. Teologisk består deres opgave i at være åndelige vejledere for præsterne og menighederne.

* Biskoppen bliver valgt af stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer. For at blive biskop skal man være teologisk kandidat fra et dansk universitet, og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken.

* Det er biskoppens ansvar at føre teologisk tilsyn med præsterne. Tilsynet er til for at sikre, at præsternes virke hviler på det folkekirkelige grundlag.

* Biskoppen fører også tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg. Vedkommende er på en række områder klageinstans i forhold til deres afgørelser.

* Biskoppen er også ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og skal give tilladelse til at dispensere fra ritualer og gudstjenesteordninger.

* Det er også biskoppen, der vier en ny præst til embedet. Han eller hun eksaminerer også de nye præster.

Kilde: Folkekirken.dk og Den Store Danske.