FAKTA: Den britiske variant fylder mere i smittetallene

Omkring 45 procent af de hidtil analyserede positive prøver i uge 6 var med B117. Se mere her.

De seneste uger har der været en stigning i antallet af smittetilfælde med den smitsomme coronavariant B117, der menes at udspringe fra Storbritannien.

Ifølge flere eksperter er varianten allerede den dominerende i Danmark.

Det kan man endnu ikke se i de officielle tal, fordi det tager op mod en uge at analysere positive coronaprøver for, hvilken variant de stammer fra - i fagsprog kaldet sekventering.

Derfor er der et vist efterslæb på tallene, men tallene vurderes snart at vise, at B117 er den dominerende variant.

Her er en oversigt over antallet af registrerede tilfælde med B117, og hvor stor en andel variant udgør af de prøver, der er analyseret:

* Uge 6 (to dage): 101 - 44,9 procent af sekventerede prøver.

* Uge 5: 618 - 30,9 procent af sekventerede prøver.

* Uge 4: 510 - 19,8 procent af sekventerede prøver.

* Uge 3: 461 - 12,9 procent af sekventerede prøver.

* Uge 2: 275 tilfælde - 7,0 procent af sekventerede prøver.

* Uge 1: 149 tilfælde - 3,7 procent af sekventerede prøver.

* Uge 53: 76 tilfælde - 2,1 procent af sekventerede prøver.

* Uge 52: 62 tilfælde - 2,0 procent af sekventerede prøver.

* Uge 51: 30 tilfælde - 0,9 procent af sekventerede prøver.

* Uge 50: 11 tilfælde - 0,4 procent af sekventerede prøver.

* Uge 49: 7 tilfælde - 0,4 procent af sekventerede prøver.

* Uge 48: 7 tilfælde - 0,4 procent af sekventerede prøver.

* Uge 47: 3 tilfælde - 0,2 procent af sekventerede prøver.

* Uge 46: 4 tilfælde - 0,3 procent af sekventerede prøver.

* Samlet: 2314 tilfælde - 6,5 procent af sekventerede prøver.

Kilde: Statens Serum Institut. Perioden 14. november til 9. februar.

Tallene er løbende opgørelser, og derfor kan der godt komme justeringer, i takt med at der kommer flere svar på sekventerede prøver.