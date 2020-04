FAKTA: Dele af sundhedsvæsenet åbner efter påske

Kommuner gør klar til genoptræning, mens regioner begynder at hjælpe patienter, der har fået behandling udsat.

Regeringen er sent mandag aften nået til enighed om med Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL) og De Praktiserende Læger (PLO) om at øge aktiviteten i sundhedsvæsenet efter påske.

Her kan du få et overblik over, hvad der er kommet frem om aftalen.

* De alment praktiserende læger begynder fra onsdag at se flere patienter og vurdere, hvem der har brug fra en henvisning til hospitalet.

* De opfordrer nu borgerne til fremover at kontakte deres praktiserende læger i samme omfang som før coronakrisen.

* Regionerne vil begynde at hjælpe de patienter, som på grund af udbruddet af coronavirus har fået deres behandlinger udsat. De patienter, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering har mest brug for hjælp, prioriteres først.

* Kommunerne er klar til at genoptage opgaver med genoptræning og rehabilitering.

* Tilbuddet om genoptræning i kommunerne vil ikke være helt det samme, som før coronakrisen. For at forebygge smittespredning genoptages holdtræning eksempelvis ikke endnu.

* Regeringen oplyser, at den vil afsætte de nødvendige midler til at arbejde hen mod en genindførelse af patientrettighederne, som er blevet suspenderet i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

* Der er dog ingen konkret udmelding om, hvornår udrednings- og behandlingsgarantierne ventes genindført.

Kilder: Sundheds- og Ældreministeriet.