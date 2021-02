FAKTA: De vil lede Alternativet

Nu er fire medlemmer af partiet, der ikke har været over spærregrænsen i meningsmålingerne i et år - klar til at overtage posten.

Læs mere om de fire kandidater her:

* Franciska Rosenkilde:

Bachelor i sundhed og ernæring, Kultur- og Fritidsborgmester i Københavns Kommune.

Franciska Rosenkilde har været medlem af Alternativet siden 2014 og blev i 2017 valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation. Efterfølgende blev hun borgmester, da Nico Grünfeld måtte trække sig oven på en række dårlige sager.

Om sit kandidatur skriver Franciska Rosenkilde:

- Vi skal tilbage til at være tydelige i vores politiske projekt og kursstikkende på det politiske landkort, ud til borgerne og ind i den offentlige debat.

- Jeg vil være en modig og ydmyg leder, en generøs og empatisk leder, og en gennemsigtig og humoristisk leder.

* Jan Kristoffersen:

Jurist, tidligere kandidat til Europa-Parlamentet.

Jan Kristoffersen har været medlem af Alternativet siden partiets start. Har været opstillet for partiet og sidder i en række udvalg.

Om sit kandidatur skriver Jan Kristoffersen:

- Det skal gøres spændende, relevant og håbefuldt at engagere sig i Alternativet, så vi skal markere, at der er plads til og brug for nye kræfter. Vi skal stoppe med at tænke nostalgisk tilbage på valget i 2015.

- Jeg kommer ikke til at gå i politiske detaljer på særlig mange områder, men jeg vil forsøge at sikre, at vi opleves som et seriøst parti der for alvor gør op med politisk tænkning i rød og blå farve.

* Thor Clasen Jonassen:

Adjunkt, tidligere kandidat til byrådet i Aarhus.

Thor Clasen Jonassen har været medlem af Alternativet siden 2015.

Om sit kandidatur skriver Thor Clasen Jonassen:

- Alternativet er en idé og et løfte. En idé om seriøs bæredygtig omstilling. Og et løfte om at en sådan omstilling skal ske ved at vi tænker og gør politik på en grundlæggende anden måde. Det løfte har vi været forstemmende dårlige til at indfri.

- Jeg kunne godt tænke mig at give de 10.000, der har meldt sig ud af Alternativet en grund til at melde sig ind igen. Og den grund skal være, at vi gør nogle fede politisk ting. Ikke, at vi har nogle fede politiske holdninger.

* Troels Christian Jacobsen:

Manuskriptforfatter og instruktør, medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

Troels Christian Jacobsen har været medlem af Alternativet siden partiets start. Han blev medlem af Borgerrepræsenationen, da Badar Shah meldte sig ud af partiet og overlod sin plads til sin suppleant.

Om sit kandidatur skriver Troels Christian Jacobsen:

- Vi er desværre nu i en dødsens alvorlig krise. Partiets overlevelse handler ikke om meningsmålingerne - den handler om, at vi nu for alvor skal forpligte os på vores værdier.

- For mig er det helt indlysende, at vi nu skylder os selv, at tage tørnen med at udvikle en ny bæredygtig politisk kultur, hvor vi både som organisation og som individer rent faktisk øver os selv og hinanden i at omsætte vores værdier i handling.

Kilder: Alternativet