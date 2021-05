FAKTA: De største narkosager i Danmark

* 30. november 2020 bliver tre lettiske mænd og en russer hver idømt 12 års fængsel og udvist af Danmark ved retten i Svendborg. De blev dømt for at smide 100 kilo kokain i havet ved Langeland, som efterfølgende skulle samles op af motorbåde.

* 23. marts 2020 bliver Rustam Gusneev på 31 år og Oleksandr Dmytruk på 30 år fra henholdsvis Holland og Ukraine hver idømt 16 års fængsel samt udvisning af Danmark i byretten i Viborg for at have indsmuglet 92 kilo kokain.

* 31. oktober 2018 bliver den 43-årige Dani Al Arab i Københavns Byret idømt 16 års fængsel og udvisning for bestandigt for at have smuglet ti ton hash og knap et ton amfetamin - størstedelen blev efter politiets opfattelse sendt sydpå. Politiet fandt dog "kun" 365 kilo amfetamin og 2,4 ton hash gemt på tre forskellige adresser.

* 4. september 2018 bliver den pensionerede fængselsbetjent Jack Andersen og Martin Breiner, der var en af betjentens bekendte, ved Retten i Holbæk idømt 16 års fængsel for at have haft et lager med 102,4 kilo amfetamin, mdma og kokain. De anker dommen til Østre Landsret, som nedsætter straffen til 14 års fængsel.

* 14. juli 2015 beslaglægger politiet 310 kilo kokain i en container hos en virksomhed i Esbjerg. Kokainen var havnet i Danmark ved en fejl og skulle i virkeligheden være opsnappet i Antwerpen, mener politiet. Syv mænd fra Holland og Belgien bliver tiltalt, da politiet mener, at de var taget til Danmark for at lede efter containeren. De bliver alle frifundet, og ingen er dømt i sagen.

* 14. oktober 2011 bliver Søren Mikkelsen og Kim Petersen, der nær Roskilde drev en laboratorielignende virksomhed, af Østre Landsret dømt for salg af cirka 200 kilo amfetamin og kokain. Anklageren forsøgte at sprænge strafferammen, men det gik retten ikke med til. Straffen lød på 16 års fængsel til begge mænd.

* 3. september 2009 bliver Claus Malmqvist som den første af Østre Landsret idømt 16 års fængsel i en narkosag. Han bliver dømt for at stå bag indsmuglingen af 13 ton hash på skibet "Atlantic Privateer" og forsøg på at indsmugle et halvt ton kokain.

Kilder: Ritzau, Københavns Politi.