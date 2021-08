FAKTA: De seneste ti års modtagere af Årets Laks

2021: Kasper Hjulmand, landstræner for herrelandsholdet i fodbold, for sit forsvar af LGBT+-personernes rettigheder - blandt andet ved at kritisere Uefa, fordi forbundet forbød stadion at være oplyst i regnbuefarver.

Her er en oversigt over de sidste ti års modtagere:

2020: LGBT Asylum for organisationens bemærkelsesværdige arbejde for at hjælpe LGBT+-flygtninge med at navigere i det danske asylsystem og med at opbygge et socialt netværk her i Danmark.

2019: FSTB - Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn for at sætte fokus på transkønnede børns udfordringer både politisk og socialt, samtidig med at de har etableret en rådgivning til de forældre, hvis børn er transkønnede.

2018: Forfatter Leonora Christina Skov for sin selvbiografiske roman "Den, der lever stille", som giver en stemme til alle LGBT+-personer med problematiske oplevelser i bagagen.

2017: Den norske ungdomsserie "Skam" for at have bragt et nuanceret og realistisk billede af at være ung og homoseksuel.

2016: Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg for beslutningen om at fjerne transkønnethed fra afsnittet med psykiske sygdomme.

2015: Cpr-kontoret for deres gode håndtering af den nye lov om juridisk kønsskifte.

2014: Daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) for sit arbejde for homoseksuelles ret til ægteskab.

2013: Martin K.I. Christensen for at være grundlægger af Ilga, en fælleseuropæisk organisation for LGBT'ere.

2012: Lars Aslan Rasmussen (S) fra Københavns Borgerrepræsentation for sin rolle som giftefoged i Københavns Kommune, hvor han kaldte homoseksuelle par for ægtefolk.

