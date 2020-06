FAKTA: De nye retningslinjer for besøg i plejesektoren

Ændringerne i reglerne for besøg gælder også for de psykiatriske hospitaler.

De besøgsrestriktioner og forbud, som under coronakrisen har været gældende for besøg på plejehjem og på sygehuse, bliver nu ophævet delvist.

Herunder kan du læse hovedpunkterne i den nye model for besøg på sygehuse og plejehjem:

* Besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs. Udendørsbesøg kan ikke længere forbydes.

* Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale om en kritisk situation.

* Hvis en beboers eller patients helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet eller sygehuset gør, at besøget ikke kan foregå udendørs, bliver der mulighed for at få besøg indendørs af en til to faste besøgspersoner, som beboeren eller patienten selv udpeger.

* På sygehusene vil besøgspersonen kunne ledsage patienten til behandling, undersøgelse eller samtale, mens patienten er indlagt. Det samme gælder ved ambulant behandling, undersøgelse eller samtale.

* Ledelsen på det enkelte sygehus eller plejehjem skal i den konkrete situation beslutte, om der kan ske ledsagelse eller besøg. Her skal der blandt andet tages hensyn til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde.

* Som pårørende bliver det muligt for frivilligt at lade sig teste for coronavirus forud for et besøg på sygehus, plejehjem med videre.

Kilder: Sundheds- og Ældreministeriet.