FAKTA: De forventede vaccineleverancer i første kvartal

Modernas næste vaccineleverance til Danmark er blevet rykket fra næste uge til uge 8, mens AstraZeneca i denne uge leverer færre vaccinedoser end planlagt.

Få et overblik over de forventede fremtidige leverancer til Danmark i første kvartal her:

Statens Serum Institut understreger dog, at tallene er foreløbige, og de skal derfor tages med forbehold.