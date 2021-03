FAKTA: De fleste feriepenge er udbetalt i hovedstaden

Danskerne har nu mulighed for at få udbetalt de sidste indefrosne feriepenge.

Samtidig viser en opgørelse fra Finansministeriet over den hidtidige udbetaling, at det især er borgerne i Region Nordjylland, der har søgt om at få udbetalt feriepengene, mens borgerne i Region Hovedstaden samlet set har fået udbetalt flest penge.