FAKTA: De fem valg med mest stemmespild

Stemmespild var et stort tema i slutningen af 1980'erne, hvor en håndfuld røde partier igen og igen stod i vejen for hinandens chancer for at komme i Folketinget.

Men det valg siden 1953, der bød på mest stemmespil, ligger faktisk næsten to årtier før det.

Se her de fem valg siden det år, hvor der har været mest stemmespild:

* 1971 - stemmespild på 6,8 procent.

Danmarks Retsforbund (1,7 procent), Danmarks Kommunistiske Parti (1,4 procent, Kristeligt Folkeparti (1,9 procent), Slesvigsk Parti (0,2 procent) og Venstresocialisterne (1,6 procent).

* 1990 - stemmespild på 4,9 procent.

Danmarks Retsforbund (0,5 procent), Fælles Kurs (1,8 procent), Enhedslisten (1,9 procent) og Andre (Det Humanistiske Parti, De Grønne og andre) (0,9 procent).

* 1988 - stemmespil på 4,8 procent.

Danmarks Kommunistiske Parti (0,8 procent), Fælles Kurs (1,9 procent), Venstresocialisterne (0,6 procent) og Andre (De Grønne og uden for parti) (1,5 procent).

* 1964 - stemmespild på 4,6 procent.

Danmarks Retsforbund (1,3 procent), Danmarks Kommunistiske Parti (1,2 procent), Slesvigsk Parti (1,4 procent) og Andre (Dansk Samling og Fredspolitisk Folkeparti) (0,7 procent).

* 1987 - stemmespild på 4,5 procent.

Demokratiske Retning (0,5 procent), Danmarks Kommunistiske Parti (0,9 procent), Venstresocialisterne (0,6 procent) og Andre (Socialistisk Arbejderparti, Marxistisk-Leninistisk Parti, De Grønne og Det Humanistiske Parti) (1,7 procent).

Kilder: FT.dk