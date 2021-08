Daværende formand for Fremskridtspartiet, Mogens Glistrup, formåede at blive erklæret uværdig til at sidde i Folketinget to gange.

FAKTA: De er blevet smidt ud af Folketinget

Det er sjældent, at siddende medlemmer bliver smidt ud af Folketinget. Læs her, hvornår det er sket.

Hvis Morten Messerschmidt (DF) bliver dømt for EU-svig og dokumentfalsk, skal Folketinget tage stilling til, om han skal erklæres uværdig til at sidde i det og stemmes ud.

Det er historik set sket meget sjældent, da medlemmer af Folketinget, der risikerer at ende i situationen, ofte selv trækker sig.

Gør de ikke det, skal sagen behandles i Udvalget til Valgs Prøvelse. Og endelig skal det til afstemning i Folketinget.

Læs her, hvornår det er sket:

* Arnold Chr. Normann, 1972:

Den radikale politiker Arnold Chr. Normann blev stemt ud af Folketinget i 1972. Han havde blandt andet været fiskeriminister og minister for Grønland.

I september 1971 kolliderede han under en overhaling med en anden bil ved Kvistgård i Nordsjælland. To blev dræbt og tre kvæstet i ulykken, som han havde hovedansvaret for.

I efteråret 1972 blev han i Østre Landsret frakendt retten til at køre bil i to år samt 30 dages hæfte.

November samme år blev han stemt ud af Folketinget med stemmerne 88 for og 70 imod. Fem undlod at stemme.

* Mogens Glistrup, 1983 og 1984:

Den karismatiske advokat Mogens Glistrup og leder af Fremskridtspartiet blev stemt ud af Folketinget i 1983 og 1984.

Mogens Glistrup stiftede Fremskridtspartiet, der kom i Folketinget ved jordskredsvalget i 1973 med 28 mandater.

Gennem flere år havde Mogens Glistrup fortalt, hvordan han undgik at betale skat. I 1983 blev han dog - efter en langvarig retssag - i Højesteret idømt tre års fængsel for skattesvig.

Han blev stemt ud af Folketinget 1. juli 1983 med 128 stemmer for, 22 imod og 29 fraværende.

Mogens Glistrup var stemt ud, men havde ikke mistet retten til at stille op igen. Derfor stillede han fra fængslet op til valget i januar 1984, hvor han blev valgt ind.

Han kunne derfor - med sin immunitet som Folketingsmedlem - forlade fængslet 16. januar. Allerede 6. februar stemte 139 medlemmer af Folketinget dog for, at erklære Glistrups valg ugyldigt. Han måtte derefter tilbage til fængslet.

* Hugo Holm, 1990:

Hugo Holm kom i Folketinget for Fremskridtspartiet i 1988 som suppleant for Pia Kjærsgaard, der havde været ude for en trafikulykke. Efterfølgende erstattede han et andet medlem permanent. I 1989 blev han løsgænger efter interne konflikter.

Hugo Holm blev i 1990 idømt seks måneder fængsel for vold, forsøg på bedrageri, falsk anmeldelse og spritkørsel.

Det blev han, efter en bizar episode i 1989, hvor han beskyldte et par, han havde givet et lift, for at have stjålet en større mængde kontanter fra ham.

Han tævede herefter det ene medlem af parret og anmeldte tyveriet til sit forsikringsselskab. I december samme år blev han taget for at køre med en promille på 1,92.

Et enstemmigt Folketing stemte ham i november 1990 ud af Folketinget.

Kilder: Folketingstidende, Ritzau, danmarkshistorien.