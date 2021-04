FAKTA: De centrale embedsmænd i sag om adskilte asylpar

Ifølge en række embedsmænd og i mails og notater blev daværende udlændingeminister Inger Støjberg advaret om, at det ville være ulovligt at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Han gik med til at udsende en pressemeddelelse, som var ulovlig. Den blev fulgt op af et telefonopkald fra en afdelingschef og sammen førte det til, at instruksen om at adskille blev gennemført.

Han fremhæver, at han over for ministeren slog fast, at der ville blive administreret lovligt trods den misvisende pressemeddelelse.

Han fremhæver også, at ministeren godkendte et notat om, at der skulle administreres lovligt. Men Instrukskommissionen har tilsidesat forklaringen om notatet, som først blev offentligt kendt, da Toudal Pedersen vidnede i kommissionen.

* Afdelingschef i Udlændingeministeriet Lykke Sørensen.

Hun var ministeriets øverste juridiske kompetence på området og siger, at hun på et centralt møde 10. februar 2016 advarede Støjberg om, at det ville være ulovligt at adskille alle par uden en individuel vurdering.

Det var hende, der tog de juridiske kampe med Støjberg. Lykke Sørensen har sagt, at Støjberg trods advarslen ville have instruksen gennemført. Støjberg er uenig.

- Kontorchef i Udlændingeministeriet Jesper Gori.

Han var Lykke Sørensens nærmeste underordnede og tillagde som hende ikke det omstridte notat nogen vægt. Støjberg har ellers kaldt det "fuldstændig centralt", men har ikke nævnt det, før Instrukskommissionen blev nedsat fire år efter.

Støjbergs forklaring er, at hun med godkendelsen af notatet accepterede, at der kunne være undtagelser i adskillelsen af asylpar, hvor den ene var mindreårig. Det ville være lovligt. Men for Gori og Sørensen spillede notatet ingen rolle. Kommissionen har tilsidesat Støjbergs forklaring om notatet.

- Afdelingschef i Udlændingeministeriet Line Skytte Mørk Hansen.

Hun er et af de mest centrale vidner, da hun efter eget udsagn bad Udlændingestyrelsen administrere efter pressemeddelelsen, der var ulovlig. Men det skulle ske med undtagelser af hensyn til loven, sagde hun i telefonsamtale.

Vicedirektør i Udlændingestyrelsen Lene Vejrum modtog instruksen i de to opkald. Hun hævder, at styrelsen blev bedt om at administrere ulovligt. Hun bakkes op af et andet vidne, der var på medhør i en del af den ene samtale.

Kommissionen har forkastet Line Skytte Mørk Hansens forklaring, og hun er siden blevet fritaget for tjeneste.

- Direktør i Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet.

Han har erkendt, at han lod sin styrelse udføre den ulovlige ordre i det små, selv om han på et møde hørte, at instruksen var ulovlig. Han bad dog om yderligere instrukser fra ministeriet, hvilket aldrig kom.

Han fik nogle uger før, sagen for alvor gik i gang, at vide, at han blev forflyttet uden at få en begrundelse.