FAKTA: Danske husstande køber 86 liter sodavand om året

51 procent af danskerne er overvægtige, og overvægt er den næststørste risikofaktor for kræft.

Kræftens Bekæmpelse lancerer mandag kampagnen "Et ufedt budskab", som skal informere danskerne om den øgede risiko for kræft på grund af overvægt.

Overvægt er den næststørste faktor for kræft kun overhalet af rygning.

Vidste du heller ikke det, så få et overblik over fedme og kræft her:

* 51 procent af danskerne er overvægtige.

* I gennemsnit køber hver husstand 86 liter sodavand hvert år i supermarkeder. Det er 19 liter sodavand mere end for ti år siden.

* Sodavandsafgiften blev fjernet i 2014, og priserne er faldet markant, mens salget er steget med 27 procent.

* Danskerne indtager hver 12,3 kilo slik og chokolade årligt.

* Omkring 66 procent af alle danskere vil have overvægt i 2045, hvis ikke udviklingen vender.

* På trods af udviklingen er vi stadig et af de lande i verden, hvor flest børn har en sund vægt.

* To ud af ti danskere ved, at overvægt øger risikoen for kræft.

* Overvægt øger risikoen for mindst 13 kræftformer, for eksempel tarm- og brystkræft.

* Hvis tendensen fortsætter som nu, så vil 48.000 flere vil få kræft alene på grund af overvægt de næste 30 år.

Kilder: Kræftens Bekæmpelse, Bryggeriforeningen og analyseinstituttet GfK.