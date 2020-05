FAKTA: Dansk model regner med immunitet efter coronasmitte

Statens Serum Institut understreger, at der er stor usikkerhed forbundet med beregningerne, og at der er en række ukendte faktorer, som modellen ikke kan tage højde for.

Statens Serum Institut vurderer i en rapport onsdag, at det er muligt at åbne flere dele af Danmark, uden at det vil betyde en øget coronasmitte i Danmark.

Læs mere om usikkerhederne og antagelserne her:

* En grundlæggende antagelse i modellen er, at smitte med coronavirus fører til immunitet, og at immuniteten er langvarig. Det vil sige, som minimum varer flere år. Det er i øjeblikket tvivl om, hvorvidt dette gør sig gældende for Covid-19, som er sygdommen forårsaget af coronavirus.

* Et centralt element i modellerne er kontakten mellem smittede og personer, som er modtagelige over for smitte. Her skelnes der mellem fysisk kontakt eller samtale. Det antages, at risikoen for overførsel af smitte ved en samtale er 20 procent af risikoen ved fysisk kontakt.

* Der tages i modellen ikke højde for, at personer har forskellige kontaktmønstre. Nogle personer har mange kontakter såsom venner og familie, mens andre har færre. Enkeltpersoner kan altså smitte mange og virke som supersmittere, hvilket der ikke tages højde for.

* Børnenes rolle i smittespredningen er usikker. Der foreligger ifølge Statens Serum Institut ikke nogen studier, der har afklaret spørgsmålet om børns rolle i smittespredningen. I de anvendte modeller er det derfor antaget, at børn ved kontakt smittes og smitter på samme vis som andre aldersgrupper.

* Da det ikke forventes, at børn holder fysisk kontakt, regnes børn som havende et fuldt normalt kontaktmønster i alle beregninger.

* Det har stor betydning for smittespredningen, i hvilken grad befolkningen fortsat holder fysisk afstand og følger hygiejneanbefalinger. Det er vanskeligt at forudsige, i hvilken grad dette fortsat vil være tilfældet.

Kilde: Statens Serum Institut.