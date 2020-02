FAKTA: Dansk bidrag til træningsmission i Irak

Det sker, efter at den internationale koalitions træningsopgaver har været sat på pause siden et missilangreb 8. januar.

Her følger et overblik over det danske bidrag i Irak:

* Danmark har cirka 80 soldater på Al-Asad-basen og cirka 60 soldater i Danmark og de baltiske lande, der snarligt rejser til Irak.

Det danske bidrag består af:

* Kapacitetsopbygning, hvor danske soldater rådgiver, uddanner og træner irakiske sikkerhedsstyrker.

* Et stabsbidrag, der indgår i koalitionens hovedkvarterer i regionen, herunder lufthovedkvarteret.

* Operatører fra Flyvevåbnet, der bidrager til koalitionens luftoperatører. De er udsendt til Al-Dhafra-lufthavnen i De Forenede Arabiske Emirater.

Kilde: Forsvarsministeriet.