FAKTA: Dansk Industri foreslår mere telemedicin og genanalyse

Dansk Industri foreslår, at regeringen og sundhedsvæsenet afsætter 20 milliarder kroner over de næste ti år til at udvikle sundhedsvæsnet.

Erhvervsorganisationen, der blandt andet repræsenterer virksomheder inden for såkaldt life science, står bag et katalog af forslag. Nedenstående er et udpluk:

* En sundere befolkning - fokus på forebyggelse og sundhedsfremme:

Borgere i risiko for at udvikle kroniske lidelser skal identificeres tidligt ved hjælp af løsninger med kunstig intelligens.