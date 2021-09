FAKTA: Danmark ser ud til at være halvvejs med 2030-mål

I 2019 blev et bredt flertal i Folketinget enig om en klimalov med en målsætning om, at Danmarks CO2-udledning i 2030 skulle være 70 procent lavere end i 1990.

Da aftalen blev indgået i 2019 lød fremskrivningerne, at Danmarks udledning i 2030 ville være det, der svarer til 41,5 millioner ton.

Siden da har politikerne på Christiansborg vedtaget en række aftaler, der skal nedbringe udledningen i 2030.

Her er regnestykket ifølge regeringen, som det ser ud i slutningen af september 2021:

* Hvis man tager alle de politiske aftaler, der er vedtaget på Christiansborg siden 2019, har de reduceret den forventede udledning med 7,2 millioner ton i 2030.

* Det er blandt andet aftaler om affald, energi, boliger, industri, vejtransport og Nordsøolien, der har leveret de forventede reduktioner.

* Dertil forventer regeringen, at en aftale om reduktioner i landbruget nedbringer udledningen med 1,8 millioner ton i 2030.

* Modsat fremgår det af de årlige fremskrivninger, at en post ved navn "andre ændringer" har ført til, at der forventes 0,8 millioner ton yderligere i udledninger. Det fremgår ikke, hvad disse ændringer dækker over.

* Dermed udestår der planer for reduktion på 11,8 millioner ton i 2030. Medmindre man som regeringen tæller den forventede reduktion som følge af en aftale om landbruget med. Så mangler der reduktioner for ti millioner ton i 2030.

* I det regnestykke indgår kun tiltag, som man i dag ved, hvordan man kan omsætte til virkelighed. Det er det, der hedder implementeringssporet.

* Derudover er der en række teknologier, som man mener har et potentiale til at nedbringe udledningen. Det er det, der kaldes et teknisk reduktionspotentiale.

* Her er der ifølge regeringen et potentiale på mellem 24 og 32 millioner ton udledning i 2030. Hvis det kan realiseres, kan det bruges til at nedbringe reduktionerne i 2030.

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.