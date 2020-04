FAKTA: Danmark holder særligt øje med 12 vaccinestudier

Disse 12 projekter er alle nået så langt, at de er klar til at teste deres bud på en vaccine på mennesker.

Af de mere end 40 forskerhold, der rundt om i verden arbejder på at udvikle en vaccine mod Covid-19 har den danske lægemiddelstyrelse fremhævet 12 som særligt interessante.

De 12 projekter fordeler sig således:

1. USA: Ledet af forskergruppe fra Cambridge og biotekselskabet Moderna Therapeutics. Tester i raske voksne. Ventes færdigt i juni 2021.

2. og 3. Kina: Ledet af det kinesisk baserede, globale vaccinefirma CanSino Biologics. Tester tre forskellige doser i raske voksne. Slutdato på det ene ikke afklaret, mens det andet står til 31. januar 2021.

4. USA: Biotekselskabet Inovio Pharmaceuticals står bag. Forskere tester to forskellige doser i raske frivillige. Venter at have injiceret sidste testperson i november 2020. Slutdato uklar.

5. Canada: Firmaet Symvivo Corporation, der er specialiseret i cancergenterapi, står bag. Tester tre forskellige doser i raske voksne. Ventes færdigt august 2021.

6. Australien: Tuberkuloseforskere fra Murdoch Children's Research Institute tester vaccine på 4170 ansatte i sundhedssektoren rundt om i Australien. Venter at have injiceret sidste testperson i oktober 2020. Slutdato uklar.

7. og 8. Holland og Tyskland: Tuberkuloseforskere gennemfører lignende studier med testpersoner i Holland, Tyskland og Indien. Slutdato uklar.

9. Storbritannien: Ved Oxford University tester forskergruppe vaccine på frivillige voksne i alderen 18-55. Ventes færdig i maj 2021.

10. USA: Forskere fra University of Alabama tester en vaccine, der skal gives gennem næsen. Slutdato ikke afklaret.

11. og 12. Kinesiske forskere i Guangdong med speciale i hvide blodlegemer og andre celletyper tester vaccine i to adskilte projekter. Ventes færdigt i december 2024.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen.