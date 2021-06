FAKTA: Danmark fik sin første slutrundesang i 1984

Sådan er naturligvis også i år, hvor Alphabeat og landsholdet har slået pjalterne sammen for at skabe nummeret "Danmarks Dynamite" forud for EM.

Men kan nummeret blive lige så legendarisk, som nogle af de 11, der er gået forud?

Se de tidligere slutrundesange her:

* VM i Rusland, 2018.

Thomas Helmig - "Hele Danmark Op At Stå"

* EM i Polen og Ukraine, 2012.

Nik & Jay - "Vi Vandt i Dag".

* VM i Sydafrika, 2010.

Nephew - "The Danish Way to Rock".

* EM i Portugal, 2004.

Safri Duo, Birthe Kjær og B-Boys - "Hvor Vi Fra"

* VM i Sydkorea og Japan, 2002.

Søren Poppe og Sofie Lassen-Kahlke - "Danmarks Drenge"

* EM i Holland og Belgien, 2000.

Det Brune Punktum - "All We Need is Love".

* VM i Frankrig, 1998.

Dodo and the Dodos - "Vi Vil Ha' Sejren i Land".

* EM i England, 1996.

Big Fat Snake - "Big Boys in Red and White".

* EM i Tyskland, 1988.

Rocazino - "En For Alle"

* VM i Mexico, 1986.

Dodo & VM-holdet - "Re-Sepp-ten".

* EM i Frankrig, 1984.

Gunnar 'Nu' Hansen - "Rap Nu (We Are Danish Dynamite)".

Kilde: DR.