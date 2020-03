FAKTA: Danmark er igen verdens næstmest lykkeligste land

Finland kan for tredje år i træk kalde sig verdens lykkeligste land. I hvert fald hvis man skal tro FN's World Happiness Report 2020.

Her kan du få et overblik over, hvilke lande der ifølge målingen er blandt verdens ti lykkeligste.

1. Finland

2. Danmark

3. Schweiz

4. Island

5. Norge

6. Holland

7. Sverige

8. New Zealand

9. Østrig

10. Luxembourg

Kilder: FN's World Happiness Report 2020, Institut for Lykkeforskning.