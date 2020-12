Regeringen og regionerne har fredag indgået en aftale med Falck om 50.000 daglige hurtigtest for coronavirus. Dermed bliver det muligt at teste langt flere om dagen end i øjeblikket. (Arkivfoto)

FAKTA: Danmark coronatester på tre forskellige måder

I Danmark er der to test for at se, om man er smittet, samt en test for at se, om man har været smittet.