FAKTA: Dagpengeperiode forlænges i aftale om hjælpepakker

Siden foråret har Folketinget løbende vedtaget, udvidet og forlænget hjælpepakker, så erhvervs- og kulturlivet kan komme helskindet gennem coronakrisen.

Torsdag er et flertal i Folketinget blevet enige om at forbedre hjælpepakkerne, så de forlænges til og med 28. februar næste år.

Det sker efter onsdagens pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede yderligere nedlukning, herunder midlertidig lukning af storcentre.

Aftalen bygger oven på sidste uges aftale om at genåbne de generelle hjælpepakker. De blev vedtaget i foråret, da Danmark i stor udstrækning lukkede ned på grund af coronavirus.

Her er nogle af detaljerne i torsdagens aftale:

* Der bliver sat 340 millioner kroner af, så dagpengeperioden kan blive forlænget i to måneder. Herunder sygedagpenge, lige som 225-timers-reglen også suspenderes midlertidigt.

* Der bliver udvidet adgang for virksomheder, der er blevet tvangsnedlukket, til at få kompensation for faste omkostninger "light", hvilket vil sige op til 100.000 kroner om måneden per virksomhed.

* 85 millioner kroner bliver sat af til at forbedre og forenkle ansøgningsprocessen, når virksomheder og selvstændige skal søge om kompensation.

* Små og mellemstore virksomheder skal have mulighed for at få et rentefrit lån, der svarer til den A-skat og det arbejdsmarkedsbidrag, som de skal afregne 18. og 29. januar næste år. Det vil ifølge aftalen kunne styrke disse virksomheders likviditet med små syv milliarder kroner.

* Der bliver næste år sat yderligere 110 millioner kroner af til en omstillingspulje, der blandt andet er rettet mod turistbranchen og oplevelsesindustrien.

* Flere puljer videreføres og får tilført flere midler. Herunder foreningspuljen, som får tilført 50 millioner kroner, mens puljen til at støtte biografer bliver tilført 5 millioner kroner.

Her er generel info om hjælpepakkerne:

* Virksomheder og selvstændige får adgang til lønkompensationsordninger, hvis de er omfattet af disse restriktioner:

* Forbud mod at holde åbent, herunder hvis de har begrænset åbningstid eller for eksempel har forbud mod at servere alkohol. Det kan gælde på for eksempel barer og værtshuse.

* Hvis de er omfattet af forsamlingsforbuddet, grænselukninger eller lukninger i henhold til Udenrigsministeriets rejsevejledning. Det kan være for eksempel rejseselskaber.

* De eksisterende hjælpepakker sikrer de dele af erhvervs- og kulturlivet, som er blevet tvangsnedlukket, fuld dækning for faste omkostninger og lønkompensation, hvis de ingen omsætning har.

* Hvis en virksomhed eksempelvis har en nedgang på 50 procent i sin omsætning, kan virksomheden få dækket 60 procent af sine faste omkostninger, hvilket er for eksempel husleje, forsikringer, vand og varme.

* Selvstændige kan få adgang til kompensationsordningen, hvis de har en nedgang i omsætningen på mindst 30 procent.

Kilde: Erhvervsministeriet.