FAKTA: Dagligt kan op mod 250.000 coronatestes i Danmark

I Danmark er der to test for at se, om man er smittet, samt en test for at se, om man har været smittet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger lørdag til Berlingske, at coronatest er kommet for at blive, og at borgerne givetvis skal testes flere gange om ugen.

Det er en "fundamental del af strategien for at have et mere åbent samfund end i dag", siger Mette Frederiksen.

I forvejen anbefaler Sundhedsstyrelsen i en række tilfælde, at man bliver testet. Det gælder blandt andet, hvis man har symptomer på smitte, eller hvis man er nær kontakt til en smittet.

Det anbefales i øjeblikket også, at man bliver testet en gang om ugen, hvis man møder fysisk på arbejde.

Bliv klogere på de tre typer test, der bruges som led i den danske teststrategi i dag, her:

* PCR-test:

Denne coronatest er anbefalet af de danske sundhedsmyndigheder. PCR-test bliver benyttet i det offentlige testsystem og anses som sikker. Den viser, om den testede er smittet her og nu. Den foretages ved podning i halsen.

Det tager tre timer at lave selve analysen af en PCR-test, og i det offentlige testsystem får man for tiden typisk svar mindre end et døgn efter testtidspunktet.

Flere private virksomheder tilbyder også PCR-test mod betaling.

Den totale offentlige testkapacitet for PCR-test er 150.000 dagligt.

* Antigentest:

Testen kendt som lyn-, hurtig- eller kviktest giver svar på, om man er smittet med coronavirus. Svaret er klar efter 15-30 minutter, og prøven foretages ved podning i svælget gennem næsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er testen mindre følsom end PCR-testen og giver derfor ikke et lige så sikkert svar. Den bør ikke anvendes, hvis man har symptomer eller er nær kontakt til en smittet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at lyntest bliver brugt målrettet og systematisk til udvalgte grupper. Det kan for eksempel være som målrettet screening af grupper i samfundet, hvor der er udbredt smittespredning.

Regionerne har indgået en aftale om at stille 100.000 daglige antigentest til rådighed for danskerne. Efter at systemet med lyntest blev justeret fra 1. februar er det tanken, at omkring 60.000 af den daglige kapacitet skal være på mobile teststeder.

* Antistoftest:

En antistoftest viser, om kroppen har antistoffer over for coronavirus. Den kan dermed fortælle, om en person har været smittet med virusset. Den foretages ved blodprøve.

Man ved ikke med sikkerhed, hvor længe man kan måle antistoffer i kroppen, og hvor længe man i givet fald er immun over for at blive smittet igen.

Det danske sundhedsvæsen tester kun for antistoffer i forbindelse med forskning og myndighedernes overvågning.

Testen tager ti minutter og kan også købes på apoteker og hos private virksomheder, men kvaliteten svinger.

Kilder: Ritzau, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.