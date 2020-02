FAKTA: Coronavirus begynder med forkølelsessymptomer

Endnu en dansker er testet positiv for coronavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed tidligt lørdag morgen.

De tre danskere, der foreløbig er testet positiv for virusset, har alle været i udlandet, umiddelbart før de begyndte at opleve symptomer.

Her er symptomerne på coronasmitte:

* Man kan være smittet uden at få symptomer. Hos de fleste begynder sygdommen med forkølelsessymptomer som snue med næseflåd, nysen og ondt i halsen, eventuelt ledsaget af lettere sygdomsfornemmelse og let feber.

* Oftest følges denne tilstand i løbet af et par dage af tilstoppet næse og hoste.

* I sjældne tilfælde kan coronavirus være årsag til luftvejsinfektioner som falsk strubehoste, bronkitis og lungebetændelse.

* Alvorlig sygdom ses især hos ældre og svækkede personer.

* Smitte overføres ved nys eller host eller indirekte kontakt i form af sekret fra hænder.

* Der er ingen behandling for infektion med coronavirus. Patienter kan hjælpes med medicinsk behandling for at lindre symptomer.

* Der er endnu ingen tilgængelig coronavaccine.

* Generelle anbefalinger for at undgå smitte med virus:

- God håndhygiejne: Håndvask og eventuel hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre.

- Undgå kontakt med personer, der har tegn på forkølelse eller luftvejsinfektion.

- Host eller nys i engangslommetørklæde eller ærmet.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.