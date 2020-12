FAKTA: Coronavaccine er hvidlig og varmefølsom

* Vaccinen skal opbevares ved en temperatur mellem minus 80 og minus 60 grader. Ved den temperatur kan den holde sig i et halvt år.

* Før vaccinen kan bruges, skal den tøs op. Hætteglassene bør tøs op i et køleskab med en temperatur mellem to og otte grader. En bakke med 195 hætteglas kan være tre timer om at tø op.

* Er vaccinen tøet op, men stadig ikke blevet fortyndet, kan den opbevares på køl i fem dage. Den må ikke fryses ned igen.

* Inden vaccinen injiceres i en muskel, skal den opvarmes til stuetemperatur, og herefter skal den skånsomt vendes på hovedet ti gange. Den må ikke rystes.

* Vaccinen er en hvidlig opløsning uden nogen synlige partikler.

* Før vaccinen kan sprøjtes ind i kroppen, skal den fortyndes med en særlig saltvandsopløsning. Herefter skal den igen vendes skånsomt ti gange. Farven bør stadig være hvidlig og uden synlige partikler.

* Når vaccinen er blevet fortyndet, skal den bruges inden for seks timer. I denne periode kan den opbevares ved mellem 2 og 25 grader.

* Hvert hætteglas indeholder som udgangspunkt nok til fem vaccinedoser à 0,3 milliliter. Hvis der ikke er spildt for meget under klargøring og håndtering, kan der være op til to ekstra doser - foruden de mindst fem - i hvert glas.

* Sundhedsstyrelsen anbefaler, at også de ekstra doser bruges. Det samme gør den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA.

* Man skal have to doser af vaccinen for at få optimal effekt. Anden dosis skal gives cirka tre uger efter første vaccinestik. Syv dage efter anden dosis er man dækket.

* Det er endnu uvist, hvor længe vaccinen virker.

Kilder: Statens Serum Institut (SSI) og Bloomberg.