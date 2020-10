FAKTA: Coronasmitte har bredt sig til 52 minkfarme

Coronasmitte har ramt i alt 52 minkfarme, mens yderligere 42 er under mistanke for smitte i besætningen.

Men på et pressemøde sidste uge bebudede fødevareminister Mogens Jensen (S), at op mod 100 nordjyske minkbesætninger skal aflives.

Her følger udvalgte nedslag i forløbet med coronavirus på de danske minkfarme i Danmark:

* 17. juni kommer den første melding fra Fødevarestyrelsen om, at man har konstateret coronasmitte på en minkfarm i Nordjylland.

* 20. juni oplyser Fødevarestyrelsen, at der er coronasmitte på endnu en minkfarm.

* 22. juni sætter Fødevarestyrelsen gang i en omfattende screening af 120 minkfarme. I tiden efter kommer løbende meldinger om coronasmitte på flere minkfarme.

* 15. september kan netmediet Nordtinget fortælle, at hver femte nordjyske minkfarm har haft coronasmitte blandt mink.

* 30. september opfordrer Miljøstyrelsen jægere i Nordjylland til at indlevere nedlagte rovdyr for at finde ud af, om der er sket coronasmitte herfra og til minkfarme.

* 1. oktober oplyser fødevareminister Mogens Jensen (S), at der er konstateret coronasmitte på i alt 41 danske minkfarme. Op mod 100 nordjyske besætninger skal aflives.

* 6. oktober oplyser Fødevarestyrelsen, at der er konstateret smitte på 51 danske minkfarme, mens 42 er under mistanke.

* 7. oktober bliver der for første gang registreret smitte på en midtjysk minkfarm i Bording.

* Efter planen skulle aflivningen af op mod 100 minkbesætninger svarende til omkring en million dyr begynde. Men aflivningen kan først begynde, når en aftale om kompensation til minkavlerne er på plads.

Kilder: Fødevarestyrelsen, DR, Nordtinget samt Miljø- og Fødevareministeriet.