FAKTA: Coronapas er klar til brug - men husk de gode råd

Tirsdag tages coronapasset i brug. Hvis man skal en tur til frisøren, massøren eller tatovøren, er det nemlig påkrævet, at man kan fremvise en negativ test, en overstået covid-19-infektion eller at man er færdigvaccineret.

Coronapasset er en del af den langsigtede genåbningsplan. Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at det kan bidrage til at holde epidemien under kontrol.

Passet kan fremvises gennem sundhed.dk eller appen MinSundhed.

Direktør for sundhed.dk Morten Elbæk Petersen siger til TV2 News, at systemet er klar til at modstå det forventede pres, der kommer fra tirsdag.

Kapaciteten på serverne er i løbet af de sidste uger mere end firedoblet, oplyser sundhed.dk. Alligevel skal man forvente kø og ventetid i perioder, hvor mange er inde ad gangen.

Systemet kan blive presset, når mange er inde og tjekke testsvar og finde coronapasset frem på samme tid. Derfor opfordres danskerne til følgende for at lette presset på systemet:

* Tjek kun sundhed.dk eller MinSundhed appen, når du har brug for det

* Download eventuelt dit pas på din smartphone eller print det ud.

* Vent eventuelt på, at du får en notifikation eller en sms om, at der er kommet svar på en coronatest i MinSundhed eller sundhed.dk, før du går ind og tjekker.

Der findes flere måder at fremvise et gyldigt coronapas. Alle muligheder er gennem appen MinSundhed eller sundhed.dk. Her er, hvordan et gyldigt coronapas kan se ud:

* Et testsvar fra en PCR- eller en lyntest. Et negativt svar kan bruges som et gyldigt coronapas i tre døgn.

* Et tidligere positivt svar, som dokumenterer, at man har immunitet for corona - det gælder fra 2-12 uger efter et positivt svar.

* Bevis på, at man har fuldført vaccinationen mod coronavirus.

Kilder: Pressemeddelelse fra sundhed.dk.