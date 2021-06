FAKTA: Corona-paragraf kan fordoble straffen

Østre Landsret har onsdag afgjort, at en 31-årig kvinde ikke skal dømmes for at opfordre til vold ved en demonstration 9. januar mod regeringens håndtering af coronapandemien.

Det er en væsentlig ændring af Københavns Byrets dom, der landede på to års fængsel. Byretten mente, at hun skulle dømmes for at opfordre til vold og efter coronaparagraffen.

Læs mere om coronaparagraffen her:

* Straffelovens paragraf 81d blev indføjet i straffeloven 2. april sidste år.

* Paragraffen giver domstolene mulighed for at fordoble straffen for en række lovovertrædelser, hvis forbrydelsen har relation til covid-19-epidemien.

* Straffen kan for eksempel skærpes i forbindelse med vold mod personer i offentlig tjeneste - herunder politiet - ved tyveri, bedrageri, dokumentfalsk og en række andre lovovertrædelser.

* I forbindelse med svindel med hjælpepakker kan domstole firdoble straffen.

* For andre typer kriminalitet, som ikke er beskrevet i paragraffen, skal det i almindelighed regnes for en skærpende omstændighed, hvis en lovovertrædelse er relateret til coronaepidemien.

Kilde: Straffeloven.